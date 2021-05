Stazione Spaziale cinese: il modulo Tianhe completa i test in orbita, pronto all’attracco con Tianzhou-2

La China Manned Space Agency (CMSA) ha reso noto che il modulo centrale della stazione spaziale cinese Tianhe ha completato i test di funzionamento ed è entrato in orbita per consentire l’attracco con la navicella cargo Tianzhou-2.

Il modulo centrale, lanciato lo scorso 29 aprile, ha completato una serie di collaudi di funzionamento per la manovra di avvicinamento e attracco, così come i controlli delle prestazioni in orbita.

La CMSA ha precisato che le funzioni del modulo centrale sono nominali, precisando che sta operando in buone condizioni ed è entrato nell’orbita prevista per congiungersi con la navicella cargo Tianzhou-2.