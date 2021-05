Stromboli, aumento dell’attività di spattering e materiale incandescente lungo la Sciara del Fuoco [FOTO]

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che “dalle 18:50 UTC si osserva un incremento dell’attività di spattering dalle bocche attive nell’area craterica Nord” dello Stromboli. “L’analisi delle immagini di sorveglianza mostra che i prodotti incandescenti rotolano lungo la Sciara del Fuoco. L’andamento dell’ampiezza media del tremore vulcanico non evidenzia nessuna variazione di rilievo e i valori si mantengono su livelli medio-bassi. La frequenza e l’ampiezza dei transienti riconducibili ad eventi esplosivi non mostra variazioni significative. L’analisi delle deformazioni del suolo non evidenzia variazioni di rilievo sulle stazioni delle reti clinometrica e GNSS”, conclude l’INGV.

Nella gallery scorrevole in alto, alcune immagini della situazione sullo Stromboli tramite le stazioni di video sorveglianza vulcanica.