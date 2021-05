Maltempo, forti temporali al Nord-Est: intense grandinate tra Veneto e Friuli Venezia Giulia [FOTO]

Forti temporali stanno colpendo il Nord-Est dell’Italia dal primo pomeriggio, intensificandosi sulla fascia pedemontana centro-orientale del Veneto per poi scendere verso la costa veneta ed estendersi fino al Pordenonese.

I forti temporali hanno colpito Veneziano, Trevigiano e la bassa Pordenonese, con forti grandinate. Lo dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto, in cui si vedono i chicchi di grandine di dimensioni ragguardevoli che hanno interessato Oderzo e Vazzola, entrambi in provincia di Treviso.

