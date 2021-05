Maltempo, temporali al Nord-Est: grandine in Veneto e Friuli Venezia Giulia [FOTO e VIDEO]

Forti temporali stanno colpendo parti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, in particolare tra le province di Verona, Padova e Rovigo e nel Pordenonese. Segnalata grandine in diverse località delle due regioni, come nel Sacilese (Friuli Venezia Giulia) e a Montagnana (Padova).

Eloquenti le immagini della gallery scorrevole in alto e dei video in fondo all’articolo. A Resana, nel Trevigiano, immortalate anche bellissime nuvole Mammatus, rare nubi temporalesche che per la loro forma che ricorda quella di una mammella vengono chiamate Mammatus. Spettacolari e spaventose allo stesso tempo, rappresentano il forte maltempo in atto.

Alle ore 15:45, nelle due regioni, si registrano i seguenti accumuli pluviometrici della giornata: 60mm a Sacile, 52mm a Martignacco, 44mm a Monticano, 42mm a Moruzzo, 38mm a Oseacco di Resia, 21mm a Pordenone, 19mm a Udine.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: