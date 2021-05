Maltempo, temporali in Lombardia: pioggia e grandine a Bergamo e Monza [FOTO e VIDEO]

Forti temporali stanno colpendo la Lombardia, in particolare tra le province di Bergamo, Lecco e Monza e Brianza. La pioggia è stata accompagnata dalla grandine, caduta in diverse località, tra cui Bergamo e Monza, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi in Lombardia, segnaliamo: 39mm a Cenate Sopra, 37mm a Comun Nuovo, 35mm a Bergamo, 27mm a Seriate, 26mm a Cinisello Balsamo, 19mm a Monza.

Forti temporali e violente grandinate hanno colpito anche il Veneto, con strade imbiancate e gravi danni alle colture, e il Piemonte, inclusa Torino.

