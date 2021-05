Maltempo, forti temporali in Veneto: grandinate e forte vento nella regione, alcune località imbiancate [FOTO]

Un’intensa linea temporalesca si è abbattuta sul Veneto nel pomeriggio, portando pioggia, vento e anche forti grandinate.

Temporali anche forti hanno interessato il Bassanese e gran parte della Pedemontana Trevigiana fino al Veneziano, estendendosi anche alle Prealpi Pordenonesi, alla Pedemontana Pordenonese e alle Dolomiti friulane. Segnalate grandinate a Belluno, Vittorio Veneto, Tarzo, Lusiana. In queste due ultime località, i fenomeni sono stati talmente violenti da imbiancare le strade, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: