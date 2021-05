Maltempo, violenti temporali con grandine in Veneto: Castelfranco ricoperta di bianco, vigneti sepolti dal ghiaccio nel Trevigiano [FOTO e VIDEO]

Ennesima giornata caratterizzata dall’instabilità pomeridiana in Veneto. Forti temporali stanno colpendo buona parte della regione, scaricando violente grandinate che hanno imbiancato il suolo tanto da sembrare neve. Tra le zone più colpite, c’è la provincia di Treviso. A Castelfranco Veneto, le strade sono diventate completamente bianche. Nella zona Vidor-Colbertaldo-Mosnigo, sulle colline del Prosecco, sempre nel Trevigiano, i vigneti hanno subito l’ennesimo duro colpo della stagione, sepolti sotto uno strato di grandine di 3cm.

Disagi per la circolazione sulle strade, ricoperte dai chicchi, anche di grosse dimensioni, e timori per le colture. Poche tuttavia sono state le chiamate ai Vigili del fuoco, poco più di 25.

Impressionanti le immagini della gallery scorrevole in alto e dei video in fondo all’articolo, che testimoniano la violenza dei fenomeni.

Segnalato qualche allagamento a Sernaglia.

Nel frattempo, un fronte temporalesco si sta spostando dal Tirreno, davanti alle coste della Sardegna orientale, verso est, in direzione di Lazio e Campania. La Sardegna è già stata colpita da temporali, con un nubifragio e un’intensa grandinata che si sono abbattuti su Cagliari, con le temperature in rapido calo. Dopo le piogge di questa mattina nel nord dell’Isola, la perturbazione si è spostata verso sud con temporali e copiose precipitazioni. In serata, l’arrivo del vento spazzerà via le nuvole e la pioggia, ma le raffiche potranno superare anche gli 80km/h.

