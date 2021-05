Maltempo, forti temporali in Veneto: grandine a Padova e nel Veneziano [FOTO e VIDEO]

L’instabilità pomeridiana ha portato forti temporali in Veneto, in particolare dalla fascia pedemontana verso est-sudest. Tante le immagini dei cieli grigi e minacciosi che arrivano da varie località del Veneziano, Vicentino e Trevigiano. Segnalata grandine a Padova e nel Veneziano, come dimostrano le immagini del video seguente, che arrivano da Pianiga.

Alle ore 18, si registravano: +13°C a Treviso, Belluno, +16°C a Vicenza e Venezia, +19°C a Verona.

