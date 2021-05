Maltempo, temporali in Veneto: ancora grandine a Verona, oltre 50mm di pioggia nel Trevigiano [FOTO e VIDEO]

Rovesci e temporali stanno interessando il Veneto, in particolare le province di Verona, Vicenza, Treviso e Belluno, sconfinando anche nel Pordenonese. A Verona, è tornata di nuovo la grandine dopo quella devastante di venerdì 21 aprile. Nella gallery scorrevole in alto e nel video in fondo all’articolo, alcune immagini del maltempo in atto nel capoluogo di provincia.

Alle 19:15, in Veneto, si registravano i seguenti accumuli pluviometrici: 52mm a Marcita, 49mm a Campea, 42mm a Gai, 40mm a Nogarolo di Tarzo, 29mm a Malga Picotera, 28mm a S. Pietro di Barbozza, 20mm a Belluno.