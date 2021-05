Parigi, 31 mag. – (Adnkronos) – Naomi Osaka si ritira dal Roland Garros. La decisione della giapponese, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, arriva dopo le polemiche in seguito alla sua scelta di boicottare le conferenza stampa perché dannose alla sua salute mentale. “Che mi ritiri è la cosa migliore per il torneo, per gli altri giocatori e per la mia salute, in modo che tutti a Parigi possano tornare a concentrarsi sul tennis”, scrive Osaka sui suoi profili social.