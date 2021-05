Terra e Marte sotto lo stesso sole, di arancio e di azzurro: il paradosso della vita nello Spazio

Il Sole, fonte di vita e di luce, svela gli aspetti nascosti dei pianeti mostrando il volto speculare di Terra e Marte. Il pianeta azzurro e il pianeta rosso, infatti, al tramonto si trasformano invertendo i propri colori: la Terra diventa rossa e Marte diventa azzurro. Un fenomeno che lascia a bocca aperta per il fascino quasi magico. A rendere tutto ancora più mistico c’è la dimensione del Sole: per via della distanza, su Marte la stella appare circa il 50% più piccola rispetto che sulla Terra.

Ciò che sorprende di più, ad ogni modo, è il tramonto blu su Marte, come si può vedere sulla destra della foto sopra, in evidenza. Si tratta di uno scatto catturato dal rover Curiosity della NASA, mentre il tramonto terrestre è stato fotografato in Italia, alle isole Eolie. I misteri della vita nello Spazio, dunque, e il paradosso che lega con un filo invisibile e indissolubile Marte alla Terra, sono l’emblema del forte legame tra i due pianeti e danno speranza ad uno degli obiettivi più grandi dell’umanità: rendere Marte un pianeta abitabile come lo è il nostro.