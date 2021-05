Terremoto Argentina: scossa di magnitudo 5.2 nel nord del Paese [MAPPE e DATI]

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 e’ stata registrata oggi in Argentina, nella provincia settentrionale di Santiago del Estero. Lo riferisce l’Istituto nazionale di prevenzione sismica (Inpres). Il sisma, avvenuto alle 12.06 locali (le 17.06 italiane), ha avuto il suo epicentro a 5 chilometri a nord della localita’ di Anatuya, ad una profondita’ di 571 chilometri. In una prima valutazione degli esperti dell’Inpres, e’ probabile che la grande profondita’ del fenomeno abbia ridotto in gran parte il suo effetto in superficie.

Al momento non ci sono notizie di vittime o danni gravi.

