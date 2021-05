Forte terremoto in Giappone: scossa di magnitudo 6.8 al largo della prefettura di Miyagi [MAPPE]

Un terremoto di magnitudo Mwp 6.8 è avvenuto in mare, davanti alla costa orientale del Giappone settentrionale alle 10:27:28 dell’1 maggio (le 03:27:28 italiane). L’epicentro della scossa è stato individuato al largo della costa della prefettura di Miyagi, l’area devastata dal violento terremoto e conseguente tsunami di marzo 2011 che hanno causato circa 20.000 morti. L’evento è avvenuto ad una profondità di 66km (vedi mappe della gallery scorrevole in alto).

Il forte terremoto ha fatto tremare gli edifici a Tokyo ma non c’è stato alcun rischio tsunami. Non ci sono state immediate notizie di feriti o danni. Non ci sono state grandi alterazioni nei trasporti, sebbene i treni ad alta velocità Shinkansen siano stati temporaneamente sospesi e alcune linee locali siano state ritardate. Nessuna anomalia è stata riportata presso gli impianti nucleari del Paese, incluso quello di Fukushima, teatro del più grave incidente della storia nucleare proprio nel marzo 2011.