Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa dalla popolazione in Piemonte, in particolare dalla zona di Torino. Le stime preliminari parlando di una scossa di magnitudo 2.4 avvenuta nei pressi di Lemie, molto vicino alla superficie e per questo avvertita dalla popolazione nonostante la magnitudo modesta.

Seguiranno aggiornamenti.