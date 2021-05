Terremoto sull’Etna, si intensifica lo sciame sismico: due scosse di magnitudo 3.1 in serata [LIVE]

Prosegue e si intensifica sempre di più lo sciame sismico sull’Etna. In serata sono state diverse le scosse di terremoto che si sono susseguite dalle 20:07 alle 20:30. Le due più forti si sono verificate alle 20:09 e alle 20:13, con magnitudo 3.1 ed epicentro a Milo e Sant’Alfio, nel catanese, entrambe alquanto superficiali con ipocentro di 6,7 e 8,5 km. Lo sciamo sismico, in atto da giorni, sembra essersi intensificato questa sera, con ben 12 scosse in meno di mezz’ora.