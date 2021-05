Terrorismo: Amendola, ‘grazie a Macron, no ad appello Liberation per estradizione’

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Devo dire un grande grazie al presidente Macron che ha fatto una scelta in controtendenza rispetto al passato”. Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Enzo Amendola, al Tg4 sugli arresti di ex-terroristi in Francia.

“Mi spiace ma non sono d’accordo con l’appello che ho letto su Liberation perchè dire no all’estrazione significa disconoscere i reati e il bisogno di giustizia che le vittime di quegli anni chiedono allo Stato italiano. Credo sia stato un atto molto forte di amicizia italo francese e che la giustizia italiana farà il suo corso con le tutte le garanzie del caso”.