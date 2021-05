Roma, 9 mag. (Adnkronos) – ‘9 maggio 1978: Cinisi, Roma. Vengono uccisi Peppino Impastato e Aldo Moro. Da una parte la mafia, dall’altra le Br. Due uomini liberi morti per aver difeso i propri ideali. Un giorno triste per l’Italia, una ricorrenza da onorare, sempre”. Lo scrive in un tweet Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera.