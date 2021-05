Meteo, enorme tornado genera il caos in Kansas: oltre 100 proprietà danneggiate a Selden, i venti fanno deragliare un treno [FOTO e VIDEO]

Un tornado grande ed estremamente pericoloso si è abbattuto vicino Selden, in Kansas, la sera del 24 maggio, ferendo una persona e lasciando una grande scia di distruzione. Il vortice ha danneggiato edifici e case, abbattuto alberi e linee elettriche, ribaltato un camion e persino fatto deragliare un treno (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Il Servizio Meteorologico Nazionale degli Stati Uniti ha classificato il tornado come EF1, con venti massimi stimati a 177km/h. Secondo i media locali, non ci sono persone ferite in modo grave, ma le proprietà hanno riportato molti danni: sono oltre cento le proprietà danneggiate.

Responsabile del tornado che ha devastato Selden, una tempesta che ha generato diversi tornado lungo il suo percorso. Da questa singola supercella, si sono originati una decina di tornado.