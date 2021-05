Il Meteo negli USA, tornado provocano danni in Mississippi: case danneggiate e alberi abbattuti [FOTO]

Molteplici tornado sono stati riportati in Mississippi, negli Stati Uniti meridionali, nelle scorse ore. I vortici hanno causato tanti danni ma non ci sono al momento notizie di feriti. Una linea di violente tempeste ha colpito lo stato nel pomeriggio di domenica 2 maggio e poi durante il corso della notte. A Tupelo e nelle zone circostanti è stata emessa una rara “emergenza tornado”, con i meteorologi che hanno esortato i residenti a cercare riparo.

Tanti alberi e linee elettriche sono stati abbattuti dalla furia dei venti a Tupelo. Case, aziende e scuole hanno riportato danni (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Altri tornado sono stati riportati vicino Yazoo City, Byram e Tchula.

Altre tempeste sono attese in alcune zone di Louisiana, Mississippi, Alabama e Georgia domani, martedì 4 maggio. I venti potranno superare i 100km/h e la grandine raggiungere le dimensioni di palle da golf. Allarme tornado nelle prossime ore per l’area di Atlanta, ma anche per quella di Macon in Georgia e di Montgomery in Alabama. Secondo il National Weather Service circa 450 mila persone sono a rischio, trovandosi sulla potenziale traiettoria dei tornado.