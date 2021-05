Il Meteo negli USA, sud flagellato dai tornado: morti, feriti e gravi danni [FOTO]

Dopo aver colpito tra domenica 2 e lunedì 3 maggio, gran parte del sud degli Stati Uniti è ancora a rischio di forte maltempo. Diversi tornado hanno già causato gravi danni in parti di Mississippi e Texas. I forti venti, generati probabilmente da un tornado, hanno fatto ribaltare 3 semirimorchi sull’Interstate 35 in Texas. 3 persone sono state portate in ospedale. Oltre 100.000 persone sono rimaste senza elettricità dal Texas al Kentucky.

Il forte maltempo ha danneggiato le case e sradicato gli alberi dal Mississippi alla West Virginia. Un’allerta tornado ad Atlanta ha costretto migliaia di persone a cercare riparo, mentre un uomo è stato ucciso quando un albero, cadendo, ha abbattuto i pali dell’elettricità, finiti sulla sua auto a Douglasville, in Georgia. Sempre in Georgia, una donna di 55 anni è stata uccisa dalla caduta di un albero sulla sua abitazione.

Domenica 2 maggio, le autorità hanno confermato 12 tornado in Mississippi, inclusi il tornado di Yazoo City che si è esteso per 48km, e quello che ha prodotto una scia di danni ampia 910 metri nei sobborghi di Byram e Terry, a sud di Jackson. Un tornado ad ovest di Atlanta ha avuto venti fino a 145km/h. Almeno 10 case sono state danneggiate dalla caduta di alberi.

In South Carolina, è stato riportato almeno un tornado, che sembra essere stato al suolo per diversi chilometri, lunedì 3 maggio. Nella città di Tompkinsville, nel Kentucky meridionale, un tornado ha danneggiato diverse case e abbattuto alberi e linee elettriche, fortunatamente senza creare feriti. In West Virginia, una persona è rimasta ferita da un possibile tornado.

Parti di Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Tennessee, così come angoli di Arknasas e Georgia, sono gli stati più esposti al maggior rischio di forte maltempo anche nelle prossime ore. La zona accoglie 11 milioni di persone e include città come Nashville, Birmingham, Baton Rouge e Jackson. Tra le minacce del maltempo, ci sono grandine dalle dimensioni di palline da golf, venti di oltre 110km/h e ancora altri tornado. Nelle aree rurali a est di Nashville, in Tennessee, sono state emesse alcune allerte per tornado.