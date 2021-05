Tragedia alla Funivia del Mottarone, la testimonianza: “Un paio d’ore prima ero nella cabina precipitata”

Un paio d’ore prima della tragedia della Funivia del Mottarone, in cui hanno perso la vita 14 persone, Adele Ceraudo, pittrice di Cosenza, era salita a bordo della cabina precipitata ieri sul costone: la testimonianza della donna, affidata al suo profilo Instagram, assume toni drammatici. “Alle 10 di stamane – ha scritto ieri sul social dopo avere sapunto dell’incidente, commentando le immagini da lei stessa realizzate a bordo della funicolare – prendiamo la funivia per salire sul monte Mottarone, i primi a salire i primi a scendere. Per fortuna“. pensando alle vittime, la donna, scampata alla tragedia, aveva commentato: “Ringrazio il cielo per noi. Piango immensamente per le persone che, poco dopo, hanno perso la vita“.

Il Soccorso alpino e speleologico piemontese ha fatto il punto dell’intervento scattato ieri alla Funivia del Mottarone: l’operazione è iniziata intorno alle 12:15 con la chiamata di emergenza lanciata da una persona che si trovava in zona e che ha assistito alla caduta della cabina della Funivia, avvenuta un centinaio di metri a valle della stazione che sorge sulla cima della montagna a 1.491 metri di quota. Il tecnico del Soccorso alpino e speleologico piemontese nella centrale operativa del 118 in stretto coordinamento con il personale sanitario ha inviato sul luogo due elicotteri del Servizio regionale di Elisoccorso dalle basi di Borgosesia e Alessandria, mentre l’elicottero 118 della base di Torino veniva inviato a Borgosesia e mantenuto in stand by. Le equipe elitrasportate sul posto hanno individuato i due superstiti e hanno proceduto con le manovre di rianimazione cardiopolmonare prima di stabilizzare i due pazienti, entrambi minorenni, e trasferirli in eliambulanza all’ospedale Regina Margherita di Torino. Nel frattempo sono arrivate sul posto le squadre a terra del Soccorso alpino che hanno proceduto con il recupero delle salme, con l’estrazione di quelle ancora presenti nella cabina e le hanno consegnate alle autorità di polizia giudiziaria per le operazioni di riconoscimento. Sono intervenuti anche i carabinieri, il Soccorso alpino della guardia di finanza e i vigili del fuoco e la protezione civile.