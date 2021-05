Tragedia del Mottarone, buone notizie dall’ospedale: il bimbo sopravvissuto non ha lesioni gravi

Il piccolo Eitan, 5 anni, è l’unico sopravvissuto al terribile incidente del Mottarone, dove una cabina della funivia è precipitata uccidendo 14 delle 15 persone a bordo. Ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino, nelle scorse ore, il bimbo di origini israeliane è stato operato per stabilizzare le fratture riportate agli arti superiori e inferiori.

Il piccolo rimane sedato ma ora dall’ospedale arrivano notizie incoraggianti: Eitan non ha riportato danni cerebrali e al midollo. La risonanza magnetica a cui è stato sottoposto ha escluso lesioni gravi e i medici proveranno a svegliarlo domattina. “Il bambino e’ sedato ed e’ molto bello. Non ha subito traumi al volto e non da’ l’idea di essere precipitato da quell’altezza. Abbiamo pregato insieme all’ambasciatore ed e’ stato emozionante”, ha detto il presidente del Piemonte Alberto Cirio, che nel pomeriggio si e’ recato all’ospedale Regina Margherita.

L’idea è che il piccolo possa essere sopravvissuto perché il padre gli ha fatto da scudo con un abbraccio.