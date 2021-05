Tragedia della funivia del Mottarone: si indaga su cosa è accaduto ieri, il maltempo complica la situazione

“Le indagini sono iniziate ieri, anche chi non era in servizio si è recato sul posto. In parallelo sono iniziate le indagini con il reparto operativo dei carabinieri che ha fatto una mappatura per ricostruire cos’è accaduto e analizzare i reperti sul terreno“: è quanto ha affermato Alberto Cicognani, comandante provinciale dei carabinieri di Verbania, riferendosi alla tragedia della funivia del Mottarone, nella quale hanno perso la vita 14 persone. “Sapevamo che oggi ci attendeva una giornata di pioggia, sarà ancora più complicato portare avanti le indagini: il terreno è impervio,” ha precisato il comandante.