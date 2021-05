Tragedia della Funivia del Mottarone: il bimbo sopravvissuto è in condizioni stabili, oggi i medici proveranno a risvegliarlo

Seconda notte in ospedale a Torino per Eitan, il bimbo di 5 anni unico superstite della tragedia della Funivia del Mottarone: il piccolo è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale infantile Regina Margherita e le sue condizioni sono definite “stabili” dai sanitari.

Ieri è stato sottoposto a risonanza, che non ha rilevato lesioni al cervello e al tronco encefalico.

Oggi i medici proveranno a risvegliarlo.

La prognosi resta riservata, ma filtra tra i sanitari un cauto ottimismo.