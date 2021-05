Tragedia Mottarone: Gelmini chiama Cirio, ‘cordoglio e vicinanza a comunità’

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha sentito telefonicamente il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in merito alla tragedia della funivia precipitata tra Stresa e Mottarone. Il ministro Gelmini ha espresso al presidente Cirio cordoglio per le vittime e vicinanza alla comunità piemontese. Le notizie sulle cause dell’incidente sono ancora da accertare. I feriti sono stati tempestivamente trasferiti nei più vicini centri ospedalieri.