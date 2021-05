Tragico incidente a Palinuro: cade in dirupo e finisce in mare, morta bimba di 4 anni

Tragico incidente oggi pomeriggio a Palinuro, frazione di Centola (Salerno): una bambina di circa 4 anni ha perso la vita.

Secondo le prime informazioni la piccola stava percorrendo un sentiero in compagnia dei suoi genitori quando sarebbe precipitata in un dirupo, di circa 30 metri, per poi cadere in mare. Inutili i soccorsi.

Il corpo è stato recuperato da una motovedetta della Guardia Costiera e trasportato presso il porto di Centola.