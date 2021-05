Tramonto da sogno sullo Stretto di Messina – FOTO

E’ stata una domenica dal clima mite in riva allo Stretto di Messina: sulle due sponde di Calabria e Sicilia le temperature si sono mantenute tra i +14°C/+15°C delle minime e i +23/+24°C delle massime, in un contesto di cielo sereno o poco nuvoloso con qualche cirro coreografico ad alta quota. Ma l’aria limpida, l’ottima visibilità e il panorama dello Stretto hanno trasformato una normale giornata primaverile in scenari d’incanto, ulteriormente saltati dal tramonto. Spettacolari le immagini che arrivano proprio dallo Stretto al tramonto, pochi minuti prima delle 20:00 dalla zona di Santa Trada (Villa San Giovanni). Ben visibili, oltre Punta Faro, anche le isole Eolie.