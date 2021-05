Meteo, enorme tromba marina ingoia una nave nello Stretto di Malacca: l’incredibile VIDEO

Una grande e spaventosa tromba marina è passata direttamente sopra una nave cargo nello Stretto di Malacca, vicino Singapore. L’eccezionale evento è stato catturato in video da un uomo su una nave lontana dal pericolo, come dimostrano le incredibili immagini del video in fondo all’articolo. La nave sembra essere proprio inghiottita dal vortice. Fortunatamente, non ci sono stati feriti: l’equipaggio è riuscito a mettersi in salvo.

Esistono due tipi di trombe marine: tornadiche e non tornadiche. Mentre le trombe marine non tornadiche tendono ad essere meno intense, quelle tornadiche si originano dai temporali e possono causare molti più danni. Nel caso della tromba marina nello Stretto di Malacca, sembra che possa essere stata tornadica.