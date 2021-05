Trovano decine di pelli di serpenti nel tetto: la terrificante scoperta in una casa australiana [FOTO]

Riuscite ad immaginare di trovare 30 diverse pelli di serpente nel tetto della vostra casa? Per la maggior parte delle persone, la prima reazione sarebbe quella di bruciare l’intera abitazione dalle fondamenta.

La spaventosa scoperta è stata fatta da un cacciatore di serpenti nel tetto di una casa in Queensland, in Australia. Dopo un’ispezione nell’abitazione, l’uomo è tornato dal soffitto con oltre 30 pelli di serpenti e probabilmente ce n’erano ancora altre 20, riporta un post del gruppo Facebook Sunshine Coast Snake Catchers (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

“I bambini della casa le hanno amate e hanno avuto molte domande per Dave (il cacciatore di serpenti, ndr) sui serpenti. È fantastico avere serpenti nel tetto poiché mangiano tutti i roditori. Chi non ama una disinfestazione gratuita?”, conclude il post.