Turismo: Garavaglia, ‘attore ripresa ma deve saper comunicare’

Milano, 5 mag. (Adnkronos) – “Il turismo ha il diritto di essere un attore principale della ripresa di questo Paese, ma lo deve comunicare e deve saperlo comunicare”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, partecipando a un evento in Università Cattolica dedicato alla comunicazione nel settore. “Spesso mi sento dire ‘qual è la tua politica sul turismo?’. Ma – argomenta – l’Italia del 2021 non è l’Unione sovietica degli anni ’50. Chi pone domande del genere pensa che i Governi abbiamo la bacchetta magica e possano fare piani pluriennali. I Governi non fanno il Pil ma possono fare regole per migliorare la produzione di ricchezza, ma non fanno il Pil. E’ il mercato a fare il Pil”, sottolinea. E ancora: “Tutto sommato, mi sembra che il Governo stia agendo in questo modo: fa regole che agevolano la crescita del Pil e dà sostegno ai settori in difficoltà”. Ad esempio, “quando ieri abbiamo comunicato che gli stranieri possono venire in Italia senza fare la quarantena abbiamo fatto in modo che si faccia Pil, che il mercato possa farlo”.