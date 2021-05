Turismo spaziale: il miliardario giapponese Maezawa sulla ISS a dicembre, il lancio con la Soyuz

L’imprenditore miliardario giapponese Yusaku Maezawa e il suo assistente Yozo Hirano saranno i prossimi turisti a raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale: lo ha reso noto oggi l’agenzia spaziale russa Roscosmos.

Maezawa e Hirano viaggeranno a bordo di un “veicolo spaziale Soyuz MS-20 il cui lancio è previsto per l’8 dicembre 2021 dal cosmodromo di Bajkonur” in Kazakistan, ha precisato l’agenzia in un comunicato, aggiungendo che inizieranno l’addestramento a giugno.