Tv: Disney+, debutta il 25 giugno ‘Wolfgang’ il documentario sullo chef delle stelle (2)

(Adnkronos) – ‘Wolfgang è salito alla ribalta in un modo che nessuno chef aveva mai fatto prima”, ha detto David Gelb, il regista. ‘Nel farlo, ha dimostrato che uno chef può essere un narratore, un insegnante e un amico. Questa è la tradizione di Wolfgang Puck ed è stato un profondo onore raccontare la sua storia”.

Il documentario è prodotto da Supper Club, il premiato team di creatori dietro ai successi di Jiro e l’arte del sushi, Chef’s Table e Street Food. David Gelb è regista e produttore, Brian McGinn è produttore e sceneggiatore e Jason Sterman è produttore.

Puck gestisce più di 100 ristoranti in tutto il mondo, ha due stelle Michelin, è stato l’unico a ricevere due volte il James Beard Outstanding Chef Award ed è stato il ristoratore ufficiale degli Academy Awards® per oltre 20 anni. Il suo nome è diffuso sui libri di cucina e nel merchandising di cucina e cibo. Le sue ricette sono state pubblicate su giornali e siti web. Ha condotto lo show vincitore di un Emmy® Award Wolfgang Puck, su Food Network, è stato il primo chef ospite fisso di Good Morning America, è stato onorato con una stella sulla Hollywood Walk of Fame ed è stato inserito nella Culinary Hall of Fame.