Tv: è morta Eva Wilma, star di ‘Ciranda de pedra’ e tante altre telenovelas**

San Paolo del Brasile, 16 mag. – (Adnkronos) – L’attrice brasiliana Eva Wilma, star di tante telenovelas, è morta in un ospedale di San Paolo del Brasile all’età di 87 anni per le complicazioni di un tumore alle ovaie. Era stata ricoverata a metà aprile per curare problemi cardiaci e alla schiena; è stato solo più tardi, il 7 maggio, che le è stato diagnosticato il cancro, che una settimana dopo si è rivelato fatale.

Nata come Eva Wilma Riefle Buckup a San Paolo il 14 dicembre 1933, fin dagli anni ’50 lavorò per il teatro, il cinema e la televisione, esordendo prima come ballerina classica e poi attrice. Negli anni ’80 divenne una popolare attrice nelle telenovelas di Rede Globo, dove dimostrò il suo lato umoristico interpretando il personaggio di Rebecca in “Piume e paillettes” (1981) e le sue capacità drammatiche dando vita alla problematica figura di Laura in “Ciranda de pedra” (1981). Ha recitato in tante altre telenovelas, come “Adamo contro Eva” (1983), “Champagne” (1983-84), “Potere (1986-87), “Mico Preto” (1990), “Terra Speranza” (2002) e “Norma” (2009).