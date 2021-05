Tv: la Nazionale di Calcio in una ‘Notte Azzurra’, con Amadeus su Rai1

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Una prima serata evento che è anche un grande abbraccio alla Nazionale italiana di calcio in vista degli Europei: l’ha organizzata la Figc assieme alla Rai con ‘Notte Azzurra’, in onda martedì 1 giugno sulla rete ammiraglia. In studio, nella trasmissione condotta da Amadeus, un parterre variopinto, che spazia dagli stessi giocatori italiani al ct Roberto Mancini, a ospiti del mondo dello spettacolo e della musica, come Paolo Bonolis, Clementino, Frank Matano, gli Autogol, Biagio Izzo, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Arisa, Cristiana Capotondi.

Sarà dunque una serata evento, questa in onda su Rai1, prima del ritiro della squadra a Coverciano, tra ricordi, canzoni e sorprese, come quelle della presenza di Gianluca Vialli e di Daniele De Rossi, colonne azzurre che daranno un ‘in bocca al lupo’ ai calciatori che affronteranno la Turchia nella partita inaugurale dell’11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, finalmente aperto e con presenze seppur ridotte sugli spalti.

La passione di Amadeus per il calcio è cosa risaputa, ‘poter presentare una serata della Nazionale è una vera gioia ‘ afferma il conduttore – Poter essere presente in serate che riguardano le nostre passioni e amori è una felicità. Ma sarà una serata familiare, dedicata non solo a un pubblico prettamente appassionato di calcio, a dei tecnici. Sarà una festa di augurio alla nazionale che coinvolgerà le famiglie, dai bambini ai nonni. Una serata nella quale ci divertiremo, sarà una festa simile alle feste che si preparano per chi è in partenza per un’avventura. Con i calciatori ospiti in trasmissione, parleremo della loro amicizia e di tante altre curiosità”.