Tv: Sky Original, annunciati i registi della seconda stagione di ‘Gangs of London’

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Annunciati oggi i registi della seconda stagione di ‘Gangs of London’, il successo globale Sky Original candidato ai Bafta, prodotto da Pulse Films in associazione con SIster, per Sky Studios e Amc. Il pluripremiato Corin Hardy (The Nun), che ha già diretto quattro episodi della prima serie, sarà Lead Director e produttore esecutivo e dirigerà quattro dei nuovi episodi. Gli acclamati registi Marcela Said (Lupin, Narcos Mexico) e Nima Nourizadeh (American Ultra) dirigeranno due episodi ciascuno. La seconda stagione di Gangs of London andrà in onda su Sky Atlantic e in streaming su Now in tutti i mercati in cui opera Sky.

Il creatore della serie Gareth Evans e il suo partner creativo Matt Flannery torneranno come produttori esecutivi insieme a Thomas Benski per Pulse Films. Tom Butterworth sarà Lead Writer e produttore esecutivo, curerà quattro degli otto episodi e sarà a capo del team di scrittura.

La prima stagione di ‘Gangs of London’, che ha avuto un grande successo di critica ed è stata candidata ai Bafta, è la serie originale Sky ad aver registrato il maggior successo di pubblico degli ultimi cinque anni al debutto su Sky Atlantic in UK e ha fatto segnare numeri da record anche in Italia su Sky. Negli Stati Uniti, la serie ha debuttato ad aprile sul canale lineare Amc + e ha contribuito al lancio della nuova piattaforma streaming, diventando rapidamente una delle sue serie più seguite. A livello internazionale, Gangs of London ha raccolto un grande successo in Europa, America Latina, Australia, Giappone e più recentemente in Cina.