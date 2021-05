Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Il problema che noi abbiamo in Europa è la lentezza perchè l’Europa è un pane cotto a metà. E questo riguarda anche il Next Generatione Ue. Avere una velocità di decisioni può farci prendere treni che abbiamo perso. Questo discorso poi è importantissimo per l’Italia e soprattutto per il Sud”. Lo dice Romano Prodi all’iniziativa ‘L’economia europea e la nuova ‘normalità’ post-pandemica’ organizzata dalla Luiss.