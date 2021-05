Ue: Speranza, ‘diritto alla salute fondamentale in Europa che vogliamo costruire’

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Gli ultimi mesi ci hanno dato una lezione forte e che non dovremo mai dimenticare: i servizi sanitari nazionali e il diritto alla salute sono la cosa più importante che abbiamo e su cui investire con tutte le energie”. Lo dice il ministro Roberto Speranza intervenendo all’evento su Facebook del Pse, S&D e Pd.

“Il diritto ad essere curati da difeso con forza e nell’Europa sociale che vogliamo costruire, credo che questo punto sia fondamentale: il diritto alla salute come diritto essenziale da cui partire un patto europeo e credo che la famiglia socialista e democratica debbano lavorare in queste direzione”.