UFO, la conferma del Pentagono: il video che mostra un oggetto aereo non identificato è autentico [FOTO]

Il Pentagono ha confermato che il filmato trapelato di recente, che sembra mostrare un oggetto aereo non identificato che è stato filmato mentre entrava nell’oceano, è autentico ed è stato ottenuto dal personale della Marina degli Stati Uniti e viene esaminato dalla Task Force UAP della Marina.

Il video è stato girato dal personale a bordo della USS Omaha, una nave da combattimento litoranea di classe Indipendenza della Marina degli Stati Uniti, durante un incidente del 2019 avvenuto al largo della costa della California. Il filmato è stato pubblicato online venerdì 14 maggio dal documentarista Jeremy Corbell sul suo account Instagram . Nelle ultime settimane Corbell ha pubblicato sul suo sito web filmati che ritraggono una serie di oggetti a forma di piramide filmati dal personale della Marina che il Pentagono ha successivamente confermato essere autentici. Secondo Corbell, il video è stato filmato all’interno del Combat Information Center (CIC) della USS Omaha il 15 luglio 2019, verso le 23:00 EST.

Il Debrief ha contattato il Pentagono in merito al video appena trapelato chiedendo se potesse essere confermato come autentico e se fosse stato ottenuto dal personale della Marina a bordo della USS Omaha. “Posso confermare che il video è stato ripreso dal personale della Marina e che l’UAPTF lo ha incluso nei loro esami in corso“, ha detto la portavoce del Pentagono Susan Gough in una risposta via e-mail.

Il Debrief ha anche chiesto se il video fosse incluso nei rapporti della Task Force UAP della Marina e se l’oggetto nel video fosse stato classificato come “sconosciuto” e forse rappresentasse fenomeni aerei non identificati (UAP). Tuttavia, Gough ha rifiutato di fornire ulteriori commenti in risposta alle nostre domande.

Il 7 maggio 2019, la USS Omaha (LCS-12) è partita dal suo porto di San Diego per le prove in mare dopo aver scontato 10 mesi di disponibilità post shakedown (PSA), secondo i registri che documentano la storia recente della nave . Il mese successivo, il 20 giugno, l’Omaha (Crew 212), con la Cmdr. David W. Walton Jr. al comando, ha fatto una breve sosta per scaricare le munizioni al molo Bravo, ed è stato successivamente ormeggiato di nuovo alla base navale di San Diego prima di tornare in mare per la maggior parte del mese di luglio. La nave da guerra tornò di nuovo a casa il 1° agosto.

Durante queste esercitazioni nell’estate del 2019, la USS Omaha è stata una delle numerose navi della Marina che ha osservato oggetti aerei insoliti, mentre operava in un raggio di addestramento sensibile entro 100 miglia dalla costa della California. In seguito agli incidenti, sono state condotte inchieste da ufficiali dell’intelligence navale e indagini da parte dell’ufficio sul campo dell’FBI a Los Angeles. Le e-mail ottenute da NBC News hanno inoltre confermato che le indagini sono state effettuate anche da un agente speciale del Naval Criminal Investigative Service e dal direttore del Maritime Intelligence Operations Center all’interno della 3a flotta della Marina poco dopo gli incidenti.

L’ex tenente della marina Ryan Graves ha detto che i membri del suo squadrone di caccia F / A-18 hanno osservato fenomeni aerei non identificati nello spazio aereo ristretto a sud-est di Virginia Beach quasi ogni giorno tra il 2015 e il 2017. Graves ha detto Whitaker che lui e altri piloti della Marina avevano cominciato a dare per scontata la presenza degli oggetti a causa delle loro frequenti apparizioni.

Graves ha detto a 60 Minutes che crede che gli oggetti siano una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti.

“Sono preoccupato, francamente”, ha detto Graves a Whitaker, affermando che se gli aerei tattici delle nazioni avversarie fossero visti nello stesso spazio aereo controllato, “sarebbe un problema enorme”.

“Siamo felici di ignorare il fatto che questi sono là fuori”, ha detto Graves a causa del fatto che gli oggetti non identificati che lui e altri membri del suo squadrone hanno osservato non assomigliano a nessuna tecnologia antagonista minacciosa conosciuta.

Nelle ultime settimane, il Pentagono ha anche confermato che un certo numero di foto e video trapelati online, che presumibilmente mostrano fenomeni aerei non identificati, erano stati similmente ottenuti dal personale della Marina. Le immagini, che sembrano essere state scattate più o meno nello stesso periodo di una foto originariamente riportata da The Debrief lo scorso anno , sono state condivise dal giornalista investigativo George Knapp sul suo sito web MysteryWire.com .

Quasi in coincidenza con la segnalazione di Knapp era stato un video pubblicato su ExtraordinaryBeliefs.com da Corbell, che sembrava raffigurare una serie di droni a forma di piramide o altri oggetti che si dice fossero stati filmati mentre volavano sopra la USS Russell. L’incidente descritto nel filmato è avvenuto nel luglio 2019, mentre la nave da guerra della Marina si trovava al largo della costa di San Diego.

Il video trapelato pubblicato da Corbell è stato anche accompagnato da una serie di fotografie, identificate come scattate dalla USS Omaha, che sembrano documentare lo stesso incidente trasmesso dal filmato.