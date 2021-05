Un anno di meteo in un solo VIDEO: il 2020 visto dai satelliti tra tempeste, tifoni e uragani

Un anno di eventi meteo in un unico video. In queste immagini realizzate da EUMETSAT, in collaborazione con la China Meteorological Administration (CMA), la Japan Meteorological Agency (JMA) e la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), si possono vedere i diversi pattern meteorologici nel mondo catturati dallo spazio durante il 2020, con le tempeste maggiori evidenziate dal giallo al rosso a seconda della loro intensità. Il bacino più attivo dell’anno è stato il Nord Atlantico, con 30 tempeste a cui è stato assegnato un nome.

Il 17 maggio si è formato il ciclone Amphan, che si è poi abbattuto con violenza su Bangladesh e India, provocando decine di morti e distruggendo migliaia di case. Il 27 ottobre, si è formato il potente tifone Goni, che ha provocato tante vittime e ingenti danni nelle Filippine.

È un’animazione spettacolare quella che trovate in fondo all’articolo, che ci mostra quanto il nostro pianeta sia vivo. Le varie tempeste riportate evidenziano il cambiare delle stagioni, con il loro meteo annesso.

Da notare che lo sfarfallio nel video è dovuto alla combinazione dei dati dai satelliti geostazionari di EUMETSAT, NOAA, CMA e JMA con i dati dei satelliti Metop in orbita polare di EUMETSAT.