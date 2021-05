Cosa ci fa una nave da crociera su una scogliera? Il primo hotel del mondo a forma di nave si trova in Corea del Sud [FOTO]

Dalla costa orientale della Corea del Sud sono visibili molte navi da crociera, ma nella città di Jeongdongjin ce n’è una che si distingue da tutte le altre. Mentre la maggior parte delle navi del Mare del Giappone galleggia in mare, il Sun Cruise Resort and Yacht sorge decine di metri più in alto, arroccato su una scogliera.

Ritenuto il primo hotel del mondo progettato come una nave da crociera, il Sun Cruise Resort and Yacht è lungo oltre 152 metri e alto circa 45 metri. Dotato di 211 stanze, 6 ristoranti, un giardino di sculture e un campo da pallavolo, la gigantesca nave “fuori posto” si trova sopra un’alta scogliera che dà l’impressione che sia arenata (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Anche le camere riproducono gli interni e le cabine di una nave, con tanto di oblò vista mare!

Il resort è conosciuto in tutta l’area per il suo aspetto appariscente e sfrutta tutto il possibile, riproducendo persino i suoni degli uccelli e delle onde dell’oceano per ricordare la vera esperienza di viaggiare in una nave da crociera ma senza le conseguenze del mal di mare. L’hotel a forma di nave ha anche un bar rotante per dare agli ospiti una vista panoramica delle bellissime albe di Jeongdongjin.

La struttura è stata aperta nel 2002 ed anche senza alloggiarvi, offre una vista tanto bizzarra quanto memorabile.