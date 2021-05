USA, aereo militare si schianta tra le case: morto il pilota

Un aereo militare partito dalla base dell’aviazione americana di Nellis (Las Vegas, Nevada) è precipitato nel pomeriggio di ieri in una zona residenziale poco dopo il decollo. Il pilota è deceduto. La colonna di fumo innalzatasi dal luogo di impatto era visibile a distanza di chilometri.

La società Draken US, con sede in Florida, era proprietaria dell’aereo e ha confermato che il pilota, il cui nome non è stato rilasciato, è morto. Nessun altro era a bordo del velivolo e non ci sono altre persone coinvolte.