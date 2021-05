Vaccini anti-Covid, Figliuolo: “Dal 3 giugno si apre a tutte le classi di età, pronti a procedere con i ragazzi di 12-15 anni”

“Dal 3 giugno si darà possibilità a tutte le regioni e province autonome di aprire a tutte le classi seguendo il piano, utilizzando tutti i punti di somministrazione anche quelli aziendali“: è quanto ha affermato oggi il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, Generale Francesco Paolo Figliuolo, a margine della sua visita in Umbria, all’uscita del centro vaccinale di Bastia Umbra.

Figliuolo ha precisato: “C’è un però, le dosi saranno 20 milioni. E’ chiaro che questa regione dice io posso andare anche a 20.000” ma “non può. Salirà rispetto a quello che fa oggi di 2.000, 3.000, arriveremo agli oltre 50.000\52.000 settimanali, ma non potrà pensare di fare 20.000 per sempre. Quello che si deve evitare è la rincorsa al io ne voglio di più“.

“È molto probabile che dagli inizi della settimana prossima anche l’Aifa darà il via libera al vaccino per il target dai 12 anni ai 15 anni, parliamo di circa due milioni e 300mila ragazzi. Nel piano li avevo già previsti a marzo e quindi siamo in grado di procedere anche su questa classe,” ha concluso il Commissario.