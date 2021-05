Vaccini anti-Covid: l’EMA avvia la revisione del farmaco cinese Sinovac

Il Comitato per i medicinali umani dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha avviato una rolling review, la revisione continua, del vaccino Covid-19 (Vero Cell), sviluppato da Sinovac Life Sciences.

“La decisione del Comitato di avviare la revisione progressiva si basa sui risultati preliminari di studi di laboratorio (dati non clinici) e studi clinici. Questi studi suggeriscono che il vaccino inneschi la produzione di anticorpi che colpiscono il Sars-Cov-2, il virus che causa Covid-19, e può aiutare a proteggere dalla malattia“, ha spiegato l’EMA in una nota.