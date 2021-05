Vaccini anti Covid: Pfizer e AstraZeneca si dimostrano ‘molto efficaci’ contro il ceppo indiano

Secondo uno studio britannico condotto dalla Public Health England, i vaccini contro il coronavirus Pfizer e AstraZeneca sono “altamente efficaci“, dopo due dosi, contro la variante identificata in India. Il vaccino Pfizer, riferisce la Bbc, è risultato essere efficace all’88% nel fermare la malattia sintomatica derivante dal ceppo indiano due settimane dopo la seconda dose. AstraZeneca è efficace al 60%. Tuttavia, entrambi i vaccini sono efficaci solo al 33% tre settimane dopo una sola dose, mentre contro quella del Kent il tasso di efficacia sale al 50 per cento. Secondo lo studio, peraltro, i vaccini saranno probabilmente ancora piu’ efficaci nel prevenire il ricovero ospedaliero e i decessi. Il ministro della Sanita’ britannico, Matt Hancock, ha affermato che i risultati lo hanno reso “sempre piu’ fiducioso” che il governo sia sulla buona strada per la fase finale dell’allentamento delle restrizioni in Inghilterra previsto il 21 giugno. I dati hanno mostrato che farsi somministrare entrambe le dosi del vaccino e’ “assolutamente vitale”, ha aggiunto Hancock.