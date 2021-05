Vaccini anti-Covid: quante persone sono vaccinate in Italia con la prima dose? Sicilia fanalino di coda [GRAFICI]

Secondo il report quotidiano del commissario straordinario all’emergenza sanitaria, aggiornato a questa mattina, sono 15.092.232 gli italiani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti–Covid, cioè il 25,3% della popolazione totale.

Se però invece si utilizza come riferimento solo la popolazione a cui è rivolta la campagna, ossia gli over 16 (anche se è in corso una valutazione dell’EMA sull’utilizzo del vaccino Pfizer per i soggetti tra i 12 e i 15 anni), il dato sale al 29,7%.

Di seguito i grafici elaborati dal dott. Luca Fusaro.