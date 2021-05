Vaccini, estesa la conservazione del siero Pfizer: può stare in frigo fino a un mese dallo scongelamento

Il comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha esteso il periodo di conservazione approvato per la fiala scongelata e non aperta del vaccino Pfizer/BioNtech, mantenuto ad una temperatura che va da 2 a 8°C (cioè in un normale frigorifero), da cinque giorni a un mese (31 giorni). Lo rende noto l’Ema.

L’estensione del periodo di conservazione, comunica Ema, e’ stata approvata in seguito alla valutazione di ulteriori dati sugli studi di stabilita’ presentati dalla casa produttrice. “Si prevede che una maggiore flessibilita’ nella conservazione e nella manipolazione del vaccino avra’ un impatto significativo sulla pianificazione e la logistica”, del suo utilizzo negli Stati membri dell’Ue, si legge nella nota dell’Agenzia regolatoria europea. Le modifiche descritte saranno incluse nelle informazioni pubblicamente disponibili sul vaccino e l’etichettatura del prodotto sara’ aggiornata di conseguenza. L’Ema, si legge ancora nella nota, e’ in dialogo continuo con le case farmaceutiche produttrici dei vaccini Covid-19 sui miglioramenti che le aziende stanno mettendo a punto per la produzione e la distribuzione di questi farmaci in Europa.