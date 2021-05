Incredibile valanga nelle Alpi francesi: una sorprendente distesa di palle di neve bianche [FOTO]

Immagini suggestive quelle che arrivano dalle Alpi francesi. Una giovane donna si è imbattuta in una particolarissima valanga a Plan Lachat, sul Monte Bianco, nell’Alta Savoia.

“Andare a correre a Plan Lachat questa mattina e incontrare la valanga più curiosa di sempre. Composta esclusivamente da palle di neve dalle dimensioni di una palla da bowling. Presumibilmente una neve bagnata e pesante in quota è stata lanciata in questo corridoio ripido e stretto”, ha raccontato Camille Sigwalt, che ha scattato le bellissime foto della gallery scorrevole in alto.

Davvero impressionante la distesa delle palle di neve bianche, che sembrano essere stata create a mano.