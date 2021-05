Valanghe in Friuli Venezia Giulia: oggi e domani pericolo moderato su Alpi e Prealpi

Oggi e domani pericolo valanghe livello 2-moderato sulle Alpi e Prealpi del Friuli Venezia Giulia. Mercoledì e giovedì il grado di rischio sarà invece “marcato” in particolare sulle Alpi, dove sono previste abbondanti precipitazioni nevose.

Oggi – si spiega nel bollettino regionale – il cielo sereno e le temperature elevate anche in quota determinano un indebolimento del manto nevoso. Su tutto il territorio, il pericolo valanghe è quindi 2-moderato: a tutte le esposizioni dei pendii ripidi sono possibili valanghe spontanee e provocate di neve bagnata, queste ultime sui pendii molto ripidi possono originarsi anche al passaggio del singolo sciatore/escursionista. I distacchi valanghivi potranno essere in genere di piccole/medie dimensioni, in isolati casi anche più grandi specie sulle Alpi. Sulle Prealpi il pericolo è confinato alle massime quote dei versanti ancora innevati.