Valanghe in Friuli Venezia Giulia: oggi pericolo “moderato” su Alpi e Prealpi

Su Alpi e Prealpi del Friuli Venezia Giulia oggi è previsto pericolo valanghe “moderato”: nel pomeriggio – si spiega nel bollettino regionale – sono previsti locali rovesci temporaleschi. Il rialzo termico diurno e la copertura nuvolosa favoriscono un rapido indebolimento dello strato superficiale del manto nevoso in particolare sotto i 2000 metri.

Su tutto il territorio il pericolo valanghe 2-moderato. Su alcuni pendii ripidi in tutte le esposizioni sono possibili valanghe bagnate di piccole e di medie dimensioni, anche al passaggio di uno sciatore o escursionista. Alle massime quote dei maggiori massicci, nelle zone con accumuli da vento e sulle forti pendenze delle esposizioni Nord, il distacco provocato di valanghe a lastroni di medie dimensioni può ancora avvenire principalmente con forte sovraccarico.