18enne con trombosi dopo il vaccino AstraZeneca: aperto un fascicolo senza ipotesi di reato

È tanta l’apprensione per le sorti della giovane colpita da trombosi dopo aver ricevuto il vaccino contro SARS-CoV-2, sviluppato da AstraZeneca. La 18enne, operata al San Martino di Genova per una trombosi del seno cavernoso, è grave ma in condizioni stabili.

Ora, per chiarire cosa sua successo alla ragazza, la Procura di Genova ha aperto un fascicolo a modello 45, ovvero senza ipotesi di reato. Il pubblico ministero Stefano Puppo e l’aggiunto Francesco Pinto, che coordina il pool salute e lavoro, nelle prossime ore contatteranno la direzione sanitaria per farsi consegnare tutta la documentazione relativa all’iter vaccinale. Sotto la lente della procura le modalita’ di vaccinazione ma soprattutto l’anamnesi e il modulo di consenso fatto compilare prima dell’inoculazione, e gli eventuali farmaci che assumeva.

La ragazza si era vaccinata il 25 maggio partecipando all’open day e ieri e’ stata sottoposta a un intervento di neuroradiologia per rimuovere meccanicamente il trombo. Successivamente era intervenuta l’equipe neurochirurgica per un intervento volto a allentare la pressione intracranica derivante dall’emorragia. L’ospedale aveva anche comunicato di aver attivato la procedura di segnalazione all’Aifa ai fini della farmacovigilanza, nella quale sono stati indicati anche i farmaci assunti dopo la vaccinazione.